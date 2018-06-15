Саудовец заплатил за такси в Москве тридцать тысяч рублей вместо трех

Болельщик сборной Саудовской Аравии в Москве отдал таксисту тридцать тысяч рублей вместо трех. Об этом сообщает «Р-Спорт».

После матча саудовец вызвал такси от «Лужников» до гостиницы, которая находится на Проспекте Мира. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за поездку три тысячи рублей, но с его банковской карты было списано почти тридцать. Болельщик обратился в полицию, и уже ночью мошенника задержали.

В матче открытия чемпионата мира по футболу сборная Саудовской Аравии уступила россиянам со счетом 0:5. Дубль оформил Денис Черышев, еще по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин. Во время игры на стадионе «Лужники» присутствовали более 78 тысяч человек.

Мундиаль продлится до 15 июля. Сборные России и Саудовской Аравии на групповом этапе сыграют также с командами Египта и Уругвая.

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