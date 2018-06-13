Мексиканская туристка попала в плен к российскому таксисту

В Санкт-Петербурге таксист заблокировал в салоне машины туристку из Мексики, которая отказалась платить семь тысяч рублей за двухкилометровую поездку по Невскому проспекту. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в среду, 13 июня.

По данным издания, 19-летняя иностранка рассказала полицейским, что 8 июня неизвестный за рулем BMW черного цвета довез ее от Дворцовой площади до дома 45 на Невском проспекте и потребовал заплатить ему указанную сумму, но девушка отказалась платить по явно завышенной цене.

Мужчина освободил заложницу, когда она отдала ему все наличные деньги — шесть тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что машина, где держали туристку, принадлежит 48-летнему жителю Ленобласти. Его разыскивают.

В Санкт-Петербурге потерпевшая находится с конца мая.

Ранее, 8 марта 2017 года, аналогичный эпизод произошел с туристом, который взял такси марки BMW от Зимнего дворца до гостиницы на Стартовой улице. Водитель потребовал заплатить за поездку по маршруту протяженностью не более 20 километров 16 тысяч рублей и не выпускал пассажира, пока тот не выплатил эту сумму.

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