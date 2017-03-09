В Петербурге таксист потребовал у туриста 16 тысяч рублей за 20 километров пути

В Санкт-Петербурге таксист выставил туристу счет в 16 тысяч рублей за поездку по маршруту, длина которого не превышала 20 километров. Об этом в четверг, 9 марта, сообщается на сайте ГУ МВД по городу.

По данным полиции, 8 марта иностранец взял такси марки BMW от Зимнего дворца до отеля на Стартовой улице. По окончании поездки водитель выставил ему счет за поездку в 16 тысяч рублей. При этом таксист заблокировал пассажира в автомобиле и не выпускал, пока тот не выплатил требуемую сумму. В управлении МВД отметили, что, получив деньги, водитель выдал клиенту квитанцию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Расстояние от Зимнего дворца до Стартовой улицы составляет 17,5 километра, на автомобиле его можно преодолеть за 30-40 минут. Сервис такси Uber в дневное время определяет предварительную стоимость такой поездки в 600 рублей. Сервис RuTaxi выставляет цену 485 рублей.

В августе прошлого года сообщалось, что житель Санкт-Петербурга Никита Архипов заплатил чуть более 233 тысяч рублей за поездку на такси в Магадан. В общей сложности путешественник по договоренности с одним из петербургских перевозчиков проехал 12,5 тысячи километров. Таким образом Архипов установил рекорд по дальности поездки на такси, который занесен в Книгу рекордов России.