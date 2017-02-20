Омский таксист заставил пассажира облиться зеленкой за отказ оплатить проезд

В Омске на 22-летнего водителя такси завели уголовное дело за то, что он, по версии следствия, поместил не оплатившего проезд пассажира в багажник и заставил его облить лицо зеленкой. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

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Инцидент произошел 12 февраля в микрорайоне Береговой. Двое пассажиров такси попытались сбежать, не заплатив 950 рублей за поездку. По версии следствия, водитель догнал одного из беглецов и силой поместил его в багажник своего автомобиля. После этого таксист «в целях наказания» заставил свою жертву облить лицо зеленкой, а весь процесс снял на видео. После этого потерпевший был отпущен и вскоре обратился в медучреждение. Подозреваемого задержали, он находится под подпиской о невыезде.

26 января столичная полиция возбудила уголовное дело против водителя такси, который вытолкнул пассажирку вместе с ребенком из машины.