Россиянка заявила о попытке изнасилования в такси и была послана перевозчиком

Диспетчеры московского перевозчика «Ситимобил» предложили клиентке самостоятельно разбираться с таксистом, который, по ее словам, пытался ее изнасиловать. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ее знакомый Петр Марченко.

По его словам, инцидент произошел в ночь на пятницу, 1 февраля. Таксист по имени Магомед, прибывший на автомобиле марки Volkswagen Polo, попытался изнасиловать коллегу его жены, которая «лишь чудом выскочила из машины» и позвонила друзьям с просьбой помочь. Они вызвали полицию, «рассчитывая увидеть наряд», но встретили лишь «одинокого уставшего майора», пообещавшего сделать все возможное.

Однако перевозчик отказался помочь в поиске таксиста, сообщил пользователь.

«"Ситимобил", узнав обстоятельства и о факте подачи заявления, предложил, внимание, конференц-колл с водителем, мол, он утверждает, что все было не так, и он ни в чем не виноват», — возмутился Марченко.

Он также посетовал на то, что компания отказалась искать водителя, «представляющего угрозу для каждого, кто сядет к нему в машину».

В сентябре прошлого года в центре столицы водитель такси марки Hyundai 1988 года изнасиловал уснувшую на заднем сиденье пассажирку 1971 года рождения, после чего вытолкнул ее из машины и уехал. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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