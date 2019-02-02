«Ситимобил» опроверг попытку изнасилования пассажирки таксистом

Служба такси «Ситимобил» опровергла сообщения о попытке изнасилования водителем пассажирки. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря компании Георгия Лобушкина, присланном в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, к выяснению обстоятельств произошедшего подключилась вся команда по контролю качества «Ситимобил».

«Мы отдельно связались и с пассажиром, и с водителем, чтобы услышать их версии произошедшего. Их версии совпали — попытки изнасилования не было. Ни один факт, изложенный в посте Петра Марченко, не подтвердился», — сказал Лобушкин.

Он подчеркнул, что служба всегда внимательно относится к любым инцидентам с водителями. «Мы также оказываем активное содействие правоохранительным органам в расследовании любого происшествия», — заключил пресс-секретарь.

Ранее журналист и телеведущий Петр Марченко написал в Facebook, что 1 февраля коллегу его жены попытались изнасиловать в такси, а перевозчик предложил клиентке разбираться с этим самостоятельно. «"Ситимобил", узнав обстоятельства и о факте подачи заявления, предложил, внимание, конференц-колл с водителем, мол, он утверждает, что все было не так, и он ни в чем не виноват», — возмутился он.

Марченко также указал, что компания отказалась искать водителя, «представляющего угрозу для каждого, кто сядет к нему в машину».

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