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Личный автомобиль проиграл такси по безопасности

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Километр поездки на такси в среднем в 2,6 раза безопаснее передвижения на личном автотранспорте, а риск попасть в смертельное ДТП ниже в 4,7 раза. Об этом стало известно из исследования Аналитического центра при правительстве России, с результатами которого ознакомился РБК.

Согласно данным исследования, среднегодовой темп роста ДТП с участием такси составил 16,3 процента (с 2,14 тысячи аварий в 2015-м до 2,91 аварий в 2017-м). В то же время прирост количества выданных разрешений на работу в такси — 17,5 процентов. Эксперты заключили, что тенденция связана с расширением рынка услуг.

Отмечается, что безопасность поездок на такси также растет: доля ДТП с летальным исходом пассажиров сократилась с 8,8 процента в 2015-м до 5,7 процентов за 9 месяцев 2018-го. За предыдущий год в такси погиб 181 человек, что составляет четыре процента от общего числа погибших в авариях с легковыми автомобилями.

В середине ноября 47 процентов россиян назвали маршрутки самым опасным видом транспорта. При передвижении на маршрутке беспокойство вызывают аварии по вине водителя — 31 процент опрошенных.

В октябре ведущие игроки рынка такси в Московском регионе заявили, что запрет агрегаторам такси устанавливать цену поездок может привести к негативным последствиям. По мнению агрегаторов, законодательный запрет на их участие в определении тарифов приведет к непрозрачности конечных цен и увеличению времени ожидания автомобилей пассажирами, а также к тому, что многие водители останутся без работы.

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