Таксист выбросил спящую пассажирку на обочину и заработал на ней тысячу долларов

Водитель Uber потрогал спящую пассажирку и вытолкнул ее из машины на обочину на шоссе в Коннектикуте, после чего отправился в Массачусетс и заработал на этой поездке более тысячи долларов. Об этом сообщает The New York Post.

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, заказала такси, чтобы добраться из Нью-Йорка в Уайт-Плейнс. Заказ принял 24-летний Харбир Пармар (Harbir Parmar) и подобрал пассажирку в районе Ховард Бич. В судебных документах указано, что женщина задремала и проснулась от того, что почувствовала под блузкой чьи-то руки, касающиеся ее груди.

Пармар вернулся на переднее сидение и продолжил поездку как ни в чем не бывало. Американка поняла, что не узнает окрестности и сначала потребовала отвезти ее домой, а затем — в полицейский участок. Вместо этого водитель вытолкнул ее из машины почти в 100 километрах от дома.

Испуганная пассажирка бросилась в магазин и добралась на другом такси. Позднее она обнаружила, что за поездку с ее карты сняли 1047 долларов (почти 68,5 тысячи рублей).

Харбира Пармара обвиняют в похищении человека, ему грозит пожизненное заключение. В ходе расследования выяснилось, что он 11 раз не завершал поездки и заработал на этом 3,6 тысячи долларов (более 235 тысяч рублей). Адвокат водителя от комментариев отказался.

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