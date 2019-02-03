Эксперт рассказала об устаревшем парке российских автобусов

В России больше половины автобусного парка составляет старая техника, и с каждым годом парк продолжает стремительно стареть. Об этом рассказала вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева.

Он отметила, что «во всем цивилизованном мире автобусы старше 10 лет не используются в пассажирских перевозках». Средний возраст пассажирских автобусов в Европе, по ее словам, не превышает 6-7 лет. «Как показывает практика, риски отказа тормозной системы, систем рулевого управления и других элементов активной безопасности у старой техники очень высоки. Запас прочности конструкции старых автобусов снижается в 1,5 — 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов. Современные автобусы оснащаются тормозной системой с функциями ABS (антиблокировочная система) и ASR (антипробуксовочная система, упрощающая управление транспортным средством на влажной или сырой трассе), что существенно помогает водителям справиться с плохими дорожными условиями, — рассказала Елена Матвеева.

По словам Елены Матвеевой, несмотря на стремительно стареющий автобусный парк в России, на сегодняшний день до сих пор нет законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов. «К сожалению, данное ДТП, в котором пострадали дети, — очередное свидетельство того, что органы государственной власти, отвечающие за безопасность транспортных перевозок, недооценивают степень рисков, связанных с эксплуатацией старой техники», — подчеркнула она.

Ранее, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, водитель попавшего в ДТП в Калужской области автобуса в момент аварии был трезв. По словам собеседника агентства, его состояние подтверждено медицинским освидетельствованием. При этом источник отметил, что согласно предварительной информации, водитель превысил скорость.

Авария произошла 3 февраля около 09:15 по московскому времени на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Автобус, в котором находились, по уточненным данным, 48 человек, в том числе 33 ребенка, опрокинулся в кювет. По данным МЧС, в результате ДТП пострадали 32 человека. Госпитализированы 25 из них, в том числе 24 ребенка. Еще шестерых медики осматривают на месте, одному из пострадавших медицинская помощь оказана амбулаторно, пояснили в ведомстве.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.