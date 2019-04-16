В Москве водитель автобуса потерял сознание за рулем и попал в аварию

В Москве рейсовый автобус попал в ДТП из-за обморока водителя, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, водитель потерял сознание за рулем и врезался в дерево на востоке столицы. Пятерых пассажиров госпитализировали, но после осмотра отпустили. О состоянии водителя не сообщается.

14 апреля сообщалось, что автобус с 40 детьми (по другим данным, 39) вылетел в кювет и перевернулся под Тулой. В салоне также находились два водителя и семь сопровождающих. Один педагог получила травмы. Губернатор области Алексей Дюмин поручил доставить детей и провожатых в Орел, откуда они приехали.

В марте в ГИБДД предложили оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, чтобы избежать тяжких последствий при ДТП. В ведомстве считают, что ремней безопасности недостаточно для сохранности жизни пассажиров. В обновленном государственном стандарте, который может вступить в силу в начале 2020 года, содержатся предложения об оснащении автобусов теми функциями, которые в легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в крайне тяжелых авариях.

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