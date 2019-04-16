Россия
 
Последние новости
Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
«Россия 24» позвала игравшего Квазимодо актера рассказать о пожаре в Нотр-Даме
В избирательных фондах Зеленского нашли криптовалюты из ДНР
15-летняя фигуристка поделилась подробностями ухода от Плющенко
Проводники поезда потеряли собаку российской порноактрисы
Кремль отреагировал на идею об упрощенном гражданстве для жителей Донбасса
Ученые из Белоруссии и Северной Кореи попали под авиаудар ВВС Израиля
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Анджелина Джоли поменяла фамилию
Новости партнеров

В Москве водитель автобуса потерял сознание за рулем и попал в аварию

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве рейсовый автобус попал в ДТП из-за обморока водителя, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, водитель потерял сознание за рулем и врезался в дерево на востоке столицы. Пятерых пассажиров госпитализировали, но после осмотра отпустили. О состоянии водителя не сообщается.

14 апреля сообщалось, что автобус с 40 детьми (по другим данным, 39) вылетел в кювет и перевернулся под Тулой. В салоне также находились два водителя и семь сопровождающих. Один педагог получила травмы. Губернатор области Алексей Дюмин поручил доставить детей и провожатых в Орел, откуда они приехали.

В марте в ГИБДД предложили оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, чтобы избежать тяжких последствий при ДТП. В ведомстве считают, что ремней безопасности недостаточно для сохранности жизни пассажиров. В обновленном государственном стандарте, который может вступить в силу в начале 2020 года, содержатся предложения об оснащении автобусов теми функциями, которые в легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в крайне тяжелых авариях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Автобус с 40 детьми вылетел в кювет и перевернулся под Тулой
В Якутске заметили исчезновение автобусов на фоне антимигрантских протестов
Российские автобусы решили снабдить подушками безопасности
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Это не какая-то российская беда»

Почему чиновники порой не слышат россиян и как им найти общий язык
17:0814 апреля

Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

13:12Сегодня

Кремль отреагировал на идею об упрощенном гражданстве для жителей Донбасса

12:40Сегодня

Россиянам разрешили собирать мох и камыш

Россия00:03 8 апреля

«Нас как бы не спросили»

Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
15:3814 апреля

В Кремле оценили давление США на Турцию

12:49Сегодня

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

10:36Сегодня

Убийство котенка оценили в 10 тысяч рублей

Россия00:0215 апреля

«Мамы приносили мне выдержки из писаний»

В России хотят наказывать противников прививок. Что об этом думают врачи?
14:2914 апреля

Избитый на спецстоянке Милонов вознамерился наказать виновных

12:16Сегодня

Путин предложил Макрону помощь после пожара в Нотр-Даме

09:26Сегодня

В ЕСПЧ признали законопроект о запрете клеток в судах «хорошим месседжем»

Россия
«Это не какая-то российская беда»
Почему чиновники порой не слышат россиян и как им найти общий язык
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Мамы приносили мне выдержки из писаний»
В России хотят наказывать противников прививок. Что об этом думают врачи?
В Москве водитель автобуса потерял сознание за рулем и попал в аварию
Кремль отреагировал на идею об упрощенном гражданстве для жителей Донбасса
Россиянам разрешили собирать мох и камыш
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Все материалы
Мир
Firefighters work at Notre-Dame Cathedral in Paris, France, April 16, 2019. A massive fire consumed the cathedral on Monday, gutting its roof and stunning France and the world. REUTERS/Benoit Tessier - RC1424844C00Собор Парижской Богоматери пережил пожар
Бушующее пламя потушили. Что удалось спасти?
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
«От здания ничего не останется»
Пожар в соборе Парижской Богоматери глазами очевидцев
Священник рассказал о службе в Нотр-Даме во время пожара
Пожар в Нотр-Даме потушили окончательно
Число пострадавших при пожаре в соборе Парижской Богоматери выросло
Российского офицера уволили из армии за употребление гашиша в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Савченко рассказала о переменчивости украинцев
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Пожар в соборе Парижской Богоматери связали с приездом Зеленского
Объявлено новое условие Порошенко для дебатов с Зеленским
Штаб Зеленского отказался признавать референдум в Крыму
Надежда Савченко вышла на свободу
Все материалы
Экономика
На новый уровень
В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?
Партнерский материал
«Искусственный интеллект — уже реальность»
Как роботы изменят представление россиян о времени
«Я все делаю с удовольствием»
Пенсионный возраст — не помеха для начала нового дела
Названы самые востребованные в России профессии
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом
Дело арестованного в России инвестора из США начало разваливаться
Европа поможет Польше избавиться от «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
Алимжан Тохтахунов«Вот он я, ни от кого не прячусь!»
Эксклюзивное интервью Алимжана Тохтахунова, также известного как Тайванчик
Сбежавший в Лондон российский бизнесмен рассказал о пытках и взятках в ФСБ
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
Раскрыты детали побега девяти заключенных из изолятора в Сибири
Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗ» попал в смертельное ДТП на Mercedes
Все материалы
Наука и техника
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
SpaceX потеряла центральный блок Falcon Heavy
«Морской старт» перебазируют от США к России
Найдено средство против смертельных заболеваний мозга
Все материалы
Спорт
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
15-летняя фигуристка поделилась подробностями ухода от Плющенко
Овечкин прокомментировал нокаут 19-летнего соотечественника
Овечкина раскритиковали за драку с 19-летним россиянином
Юный россиянин вызвал Овечкина на бой и отправился в нокаут
Хабиб Нурмагомедов и Макс ХоллоуэйЗа спиной Хабиба
Два бойца готовы отобрать пояс у Нурмагомедова. У кого из них больше шансов?
14-летнюю российскую пловчиху затравили после победы над призеркой Олимпиады
Все материалы
Культура
Между нами тает мед
Две подруги каждое лето встречались в башкирском селе. И не знали, что они сестры
Женщина, которая живет
Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
Владимир Волков«Я даже не знаю, как ищут партнеров»
Владимир Волков — об отказе Гребенщикову, работе с Курехиным и «АукцЫоном»
Анджелина Джоли поменяла фамилию
Отрывок из финала новых «Мстителей» утек в сеть
Часть реликвий из собора Парижской Богоматери спасли
Певица Алла Пугачева во время съемок телевизионного фильма-концерта с режиссером Тоомасом Ласманном, 1978Мало Аллы?
Забытые клипы и неизвестные записи с корпоративов — такой Пугачеву мало кто видел
Все материалы
Интернет и СМИ
Пиратская Россия
 
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
«Иногда мне кажется, что это плохой сон»
Лучшие фотографы заглянули в лица людей, полные страданий и желания жить
Первую серию «Игры престолов» посмотрело рекордное количество американцев
Ведущий назвал замужество лекарством для женщины и разгневал зрителей
Писателя выгнали из студии НТВ за фашистское приветствие
Звезда «Холостяка» сфотографировался голым с дочерью и разочаровал фанаток
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
«Игру престолов» воплотили в кроссовках
Владельцы люксовой фирмы пожертвовали Нотр-Даму вдвое больше семьи миллиардера
BaselWorld лишился еще одного крупного участника
Глава ДНР резко сменил имидж
Все материалы
Путешествия
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
«В мусоре копошились козы, собаки и дети»
Россияне решили увидеть мир и очутились в самой грязной стране Африки
Названы лучшие маршруты для путешествий на машине
Хостелы в российских жилых домах запретили
Напавшего на пассажирку круизного лайнера насильника отпустили на свободу
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
Проводники поезда потеряли собаку российской порноактрисы
Женщине посоветовали разорвать помолвку из-за поддельного кольца
Спасение упавшего под поезд слепого попало на видео
Лось привел полицию к украденной машине
Все материалы
Renault Arkana: реформа на платформе
Чем в Renault надеются заарканить российских покупателей
R8. Начало
Audi Avus — суперкар из Ингольштадта с деревянным мотором
Хайп
Ноздри на стероидах, китайская «приборка» — мы поездили на обновленной «семерке» BMW
Новая классика
Машины, которым в 2019 году исполняется 30 лет
Представлен первый электрический Aston Martin
Марка Buick показала в Шанхае ультрароскошный минивэн
Mercedes-Benz представил семиместный «мини-Гелик»
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
Частные дома в России стали дороже
Раскрыта стоимость самых дешевых домов Рублевки
Ипотечные каникулы задумали сделать массовыми
Ипотека перестала дорожать
Все материалы