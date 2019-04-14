Автобус с 40 детьми вылетел в кювет и перевернулся под Тулой

Автобус Mercedes вылетел в кювет и перевернулся возле деревни Волынцево Тульской области. В салоне находились 39 детей (по другим данным 40), два водителя и семь сопровождающих. Один педагог получила травмы, сообщает Myslo со ссылкой на региональное управление МВД.

Женщине оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Больше никто не пострадал.

На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Губернатор области Алексей Дюмин выехал на место аварии, передают «Тульские известия». Он поручил доставить детей и провожатых в Орел, откуда они приехали.

3 февраля автобус с 33 детьми опрокинулся в кювет в Калужской области. Погибли семь человек, в том числе четыре ребенка. Причиной случившегося мог стать человеческий фактор: водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

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