В Якутске заметили исчезновение автобусов на фоне антимигрантских протестов

Жители Якутска сообщили о том, что количество автобусов на маршрутах значительно уменьшилось после того, как в городе из-за изнасилования одной из местных жительниц несколькими мигрантами начались протесты. Об этом во вторник, 19 марта, пишет Sakhaday.

По информации издания, в сети распространились видео, на которых запечатлены нападения на водителей общественного транспорта, в результате чего другие водители не вышли на маршруты, опасаясь за свою безопасность.

«Не вышло 80-90 машин на маршруты. При общей численности в 420-430 автобусов это довольно много. Сейчас мы разбираемся в причинах», — пояснил директор «Единой диспетчерской службы» города Андрей Шарыгин, добавив, что многие водители сообщили о технических неполадках.

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В городском департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ заявили, что проблема с транспортом не связана с протестами против мигрантов.

«Все проблемы (...) касаются технических неполадок транспорта. Несколько автобусов находятся на ремонте, поэтому сегодня и наблюдается увеличение интервала движения», — пояснил директор НО «Союзавто» Андрей Косицкий, добавив, что движение в городе будет восстановлено в ближайшее время.

Также Sakhaday сообщает о массовом закрытии овощных и фруктовых киосков в городе, владельцами которых являются мигранты. Некоторые из торговых точек подверглись нападению вандалов. «Фруктовые киоски объездили молодчики, "попросили" закрыться и уехать», — пояснили представители местной киргизской диаспоры. Так, агентство «Якутия 24» разместило в сети видео, на котором запечатлен «наезд» на продавца-киргиза.

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Изнасилование женщины в Якутске спровоцировало стихийную антимигрантскую акцию. После этого в республике прошло собрание с участием главы региона Айсена Николаева, мэра Якутска Сарданы Авксентьевой и тысяч граждан. Градоначальник в ходе мероприятия заявила, что у нее и других жителей «лопнуло терпение», а Николаев пообещал усилить борьбу с нелегальной миграцией.

По версии следствия, утром 17 марта неизвестный мужчина насильно посадил в машину жительницу города, которая находилась на территории детской площадки напротив дома, и скрылся в неизвестном направлении. Через некоторое время женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По делу был задержан подозреваемый, якутские власти утверждают, что он гражданин Киргизии. По версии следствия, к преступлению могут быть причастны еще двое мужчин.

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