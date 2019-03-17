Россияне вышли на митинг после изнасилования женщины мигрантами

Жители Якутии вышли на стихийный митинг после изнасилования женщины несколькими мигрантами. Об этом сообщает «Якутия.Инфо».

Акция прошла на Комсомольской площадки в Якутске. В ней приняли участие около 200 человек. Отмечается, что в ходе митинга жители города выразили антимигрантские настроения. Кроме того, полиция задержала мужчину, выкрикивавшего эктремистские заявления. Призывы принять участие в митинге рассылались через WhatsApp.

По версии Следственного комитета по республике, утром 17 марта неизвестный мужчина насильно посадил в машину жительницу города, которая находилась на территории детской площадки напротив дома, и скрылся в неизвестном направлении.Через некоторое время женщина обратилась в СК с заявлением об изнасиловании.

Полиция задержала предполагаемого преступника. Кроме того, рассматривается версия о причастности к изнасилованию еще двух мужчин. По данным издания, все они выходцы из Средней Азии.

12 марта стало известно, что учитель физкультуры из Якутска полгода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале одной из школ. Родители девочки узнали об изнасилованиях, обнаружив переписку с учителем в телефоне дочери. Ему предъявили обвинения в 29 преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

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