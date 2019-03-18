Власти ответили митинговавшим из-за изнасилованной мигрантами россиянки

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что займется усилением миграционного контроля в регионе после того, как жители Якутска вышли на митинг из-за изнасилования одной из местных жительниц несколькими мигрантами. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает «Интерфакс».

Николаев отметил, что понимает мотивы собравшихся на акцию якутчан. По его словам, все незаконные мигранты будут выявлены и депортированы с территории республики. Кроме того, он готов принять ограничительные или даже запретительные меры в отношении трудовых мигрантов.

«Наша миграционная политика должна быть и будет направлена на защиту интересов жителей республики. Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником — незаконным предпринимательством», — заявил Николаев, подчеркнув, что не выступает против конкретной национальности.

Материалы по теме «Сам вижу, доступна женщина или недоступна» Депутат Госдумы о лобках журналисток, похоти и домогательствах Слуцкого

Он отметил, что также на особом контроле будут все преступления, совершаемые мигрантами. Кроме того, по замечанию главы региона, в Якутию в ближайшее время приедут представители власти Киргизии, которые проведут работу с земляками в рамках инцидента.

17 марта стало известно о том, что жители Якутска вышли на стихийный митинг после изнасилования женщины несколькими мигрантами, предположительно, выходцами из Средней Азии. В акции приняли участие около 200 человек. Отмечается, что в ходе митинга горожане выразили антимигрантские настроения. Кроме того, полиция задержала мужчину, выкрикивавшего экстремистские заявления.

По версии следствия, утром 17 марта неизвестный мужчина насильно посадил в машину жительницу города, которая находилась на территории детской площадки напротив дома, и скрылся в неизвестном направлении. Через некоторое время женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Полиция задержала предполагаемого преступника. Кроме того, рассматривается версия о причастности к изнасилованию еще двух мужчин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!