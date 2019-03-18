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На антимигрантское собрание в Якутске пришли глава региона, мэр и тысячи человек

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В Якутске после изнасилования местной жительницы мигрантами состоялось собрание, на которое пришли тысячи человек, а также глава республики Айсен Николаев и мэр города Сардана Авксентьева. Об этом сообщает SakhaLife.

Мероприятие состоялось в спорткомплексе «Триумф». По словам корреспондента издания, всем желающим — в основном, «крепким молодым людям» — не хватило места, поэтому образовалась давка.

Авксентьева заявила, что местные жители должны все вместе навести порядок. «Думаю, наше терпение лопнуло (...) Мы у себя на родине, у себя в городе, как хозяева нашей земли, и надо это донести», — приводит SakhaLife перевод выступления мэра.

Николаев призвал не допускать самосуда, но подчеркнул, что виновных в изнасиловании будут судить по всей строгости. Также глава Якутии пообещал, что весной власти будут массово проверять приезжих и депортируют всех выявленных нарушителей.

Жители Якутска 17 марта собрались на стихийном митинге после изнасилования женщины несколькими мигрантами, предположительно, выходцами из Средней Азии. В акции приняли участие около 200 человек. Отмечается, что в ходе митинга горожане выразили антимигрантские настроения. Кроме того, полиция задержала мужчину, выкрикивавшего экстремистские заявления.

По версии следствия, утром 17 марта неизвестный мужчина насильно посадил в машину жительницу города, которая находилась на территории детской площадки напротив дома, и скрылся в неизвестном направлении. Через некоторое время женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Полиция задержала предполагаемого преступника. Кроме того, рассматривается версия о причастности к изнасилованию еще двух мужчин.

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Предыстория: Власти ответили митинговавшим из-за изнасилованной мигрантами россиянки
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