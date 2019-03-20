В словах главы Якутии нашли призыв к ненависти мигрантов

Жители Якутии стали рассылать антисемитские и антимигрантские сообщения после выступления главы региона Айсена Николаева. Об этом сообщил замминистра внутренних дел по республике Константин Неустроев, передает «Якутия 24».

По его словам, местные жители неправильно интерпретировали заявление главы Якутии, пообещавшего усилить контроль за мигрантами из-за изнасилования россиянки гражданином Киргизии.

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«К сожалению, часть населения восприняла слова не так. Теперь по мессенджеру WhatsApp рассылаются видеосюжеты, разжигающие межнациональную рознь. (...) На одном из таких видео мужчина стрелял из автомата со словами "Якутия рулит"», — заявил он.

Неустроев добавил, что полиция проверяет все факты публикации таких видеозаписей и планирует привлечь к ответственности «разжигателей межнациональной розни». Так, автор призыва к стихийному митингу на Комсомольской площади уже обнаружен, заверил он.

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18 марта прошла встреча руководства республики с местным населением, на которую пришли несколько тысяч человек. Глава Якутии пообещал поставить на особый контроль все преступления, совершаемые мигрантами, а также депортировать всех нелегальных приезжих.

За день до этого в Якутске прошел стихийный митинг после того, как стало известно что 23-летний трудовой мигрант из Киргизии изнасиловал местную жительницу.

Следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха возбудил по факту событий уголовное дело, подозреваемый задержан. Сотрудники МВД считают, что к похищению и изнасилованию женщины могут быть причастны еще двое мужчин.

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