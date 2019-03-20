Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске

В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом. Об этом в среду, 20 марта, передает Znak.сom.

Сотрудники МВД выложили видео допроса на YouTube.

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«Нанес побои, чтобы уезжал отсюда. Раньше этого гражданина не знал», — пояснил задержанный, в отношении которого возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК). Мужчина раскаялся в содеянном.

Ранее в среду на странице издания Sakhaday в Instagram появилось видео нападения на мигранта, снятое очевидцами. На записи видно, как мужчина ведет приезжего по улице, угрожая ему оружием.

sakhaday / Instagram

Заместитель министра внутренних дел Якутии Константин Неустроев заявил, что люди неправильно восприняли слова главы республики об усилении контроля за мигрантами после изнасилования местной жительницы гражданином Киргизии. Это привело к массовой рассылке в соцсетях и мессенджерах сообщений, разжигающих межнациональную рознь.

19 марта сообщалось, что трудовые мигранты из Киргизии жалуются на преследования и угрозы со стороны жителей Якутии, которые снимают на видео и выкладывают в сеть.

17 марта после распространения сообщения о том, что выходец из Киргизии изнасиловал жительницу Якутска, в городе прошел стихийный митинг, в котором участвовали несколько тысяч человек.

Глава города Сардана Авксентьева выразила солидарность с недовольными поведением мигрантов горожанами, заявив, что у него и его земляков «лопнуло терпение».

По факту изнасилования расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан. В полиции предполагают, что к нападению на женщину могли быть причастны еще двое мужчин.

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