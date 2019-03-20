Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске

В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом. Об этом в среду, 20 марта, передает Znak.сom.
Сотрудники МВД выложили видео допроса на YouTube.
«Нанес побои, чтобы уезжал отсюда. Раньше этого гражданина не знал», — пояснил задержанный, в отношении которого возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК). Мужчина раскаялся в содеянном.
Ранее в среду на странице издания Sakhaday в Instagram появилось видео нападения на мигранта, снятое очевидцами. На записи видно, как мужчина ведет приезжего по улице, угрожая ему оружием.
Заместитель министра внутренних дел Якутии Константин Неустроев заявил, что люди неправильно восприняли слова главы республики об усилении контроля за мигрантами после изнасилования местной жительницы гражданином Киргизии. Это привело к массовой рассылке в соцсетях и мессенджерах сообщений, разжигающих межнациональную рознь.
19 марта сообщалось, что трудовые мигранты из Киргизии жалуются на преследования и угрозы со стороны жителей Якутии, которые снимают на видео и выкладывают в сеть.
17 марта после распространения сообщения о том, что выходец из Киргизии изнасиловал жительницу Якутска, в городе прошел стихийный митинг, в котором участвовали несколько тысяч человек.
Глава города Сардана Авксентьева выразила солидарность с недовольными поведением мигрантов горожанами, заявив, что у него и его земляков «лопнуло терпение».
По факту изнасилования расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан. В полиции предполагают, что к нападению на женщину могли быть причастны еще двое мужчин.