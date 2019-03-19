Мигранты сообщили о преследованиях после изнасилования россиянки мигрантами

Трудовые мигранты из Киргизии сообщают в социальных сетях о преследованиях со стороны жителей Якутии. Информацию об угрозах и избиениях проживающие в Республике Саха киргизы присылают в редакцию «Радио Азаттык».

В соцсетях появились видеозаписи, на которых местные жители угрожают выходцам из Средней Азии. На одной из них местный житель обращается к киргизу, торгующему овощами: «Я здесь повешу бумагу — "Сюда не заходить, здесь работает киргиз"… Собирай монатки, уезжай в Киргизию, понимаешь, там живи».

«Радио Аззатык» приводит слова женщины по имени Жылдыз, которая работает на рынке в Якутске. «В группах соотечественников, которые есть в WhatsApp и "Одноклассниках", распространяются сведения о том, что местные жители группами обходят кафе, торговые точки, где работают мигранты, и запугивают их. Мы не можем выйти на улицу, так как боимся за свою безопасность», — сказала она. По ее словам, около 80 процентов работников этого рынка приехали из Киргизии.

Всего же, по словам лидера киргизской диаспоры в Якутске Жазбека Беколиева, в Республике Саха трудится около 10 тысяч его соотечественников.

17 марта в Якутске прошел стихийный митинг после того, как стало известно что 23-летний трудовой мигрант из Киргизии изнасиловал местную жительницу. После прошла встреча руководства республики с местным населением, на которую пришли несколько тысяч человек.

Следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха возбудил по факту событий уголовное дело, подозреваемый задержан. Сотрудники МВД считают, что к похищению и изнасилованию женщины могут быть причастны еще двое мужчин.

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