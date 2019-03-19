Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки мигрантами

Изнасилование в Якутске женщины мигрантами из Киргизии используется для разжигания межнациональной розни, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.

Само преступление он назвал гнусным, принес извинения от лица всех иностранных рабочих и выразил сожаление из-за произошедшего. «Но у насильника нет национальности, таких подлых людей хватает как среди русских, так и среди якутов и других национальностей, в том числе и киргизов», — считает активист.

Каримов также высказался о недопустимости подъема национализма на местном уровне, предупредив, что это станет причиной волны национализма по всей России. «Это проблема воспитания, начиная с детского сада, школы. То, чем не занималось российское государство долгое время, и плоды того, что мы сейчас пожинаем», — заключил он.

Изнасилование женщины в Якутске, о котором стало известно 17 марта, спровоцировало стихийную антимигрантскую акцию. После этого в республике прошло собрание с участием главы региона Айсена Николаева, мэра Якутска Сарданы Авксентьевой и тысяч граждан. Градоначальник в ходе мероприятия заявила, что у нее и других жителей «лопнуло терпение», а Николаев пообещал усилить борьбу с нелегальной миграцией.

По делу об изнасиловании задержан подозреваемый, якутские власти утверждают, что он гражданин Киргизии. По версии следствия, к преступлению могут быть причастны еще двое мужчин.

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