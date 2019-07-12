Стали известны подробности смертельного ДТП с перевернувшимся в реке УАЗом

Десять человек, ехавшие к источнику в Республике Тыва и перевернувшиеся на микроавтобусе УАЗ во время пересечения реки Шуй, могли не учесть подъема уровня воды и поэтому погибли. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Подполковник внутренней службы Ая Бюрбю рассказала изданию, что, предположительно, люди ехали к месту чабанской стоянки или в соседний населенный пункт. Она предположила, что раньше водитель уже преодолевал эту реку и решил, что сможет проехать и во время половодья. «Она [река] достаточно глубокая и, главное, с сильным течением, настолько сильным, что оно перевернуло автомобиль. Люди не смогли выбраться из перевернувшейся машины и утонули», — добавила пресс-секретарь.

Она отметила, что пока точно не известны имена погибших и при каких обстоятельствах произошло ДТП на территории Бай-Тайгинского района.

Автомобиль перевернулся в реке утром в пятницу, 12 июля. Полиция нашла тела четырех взрослых и шести детей, все со следами утопления. По данным «Интерфакса», в микроавтобусе находились две семьи, они ехали «на отдых к целебному источнику».

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