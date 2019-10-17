Покончившую с собой новосибирскую школьницу видели плачущей в коридоре

Перед смертью найденная в туалете одной из школ Новосибирска ученица 10 класса вела себя странно и плакала в коридоре. Об этом рассказали друзья погибшей в интервью телеканалу «360».

По словам одного из подростков, за день до смерти 15-летняя школьница написала пост в соцсети, после чего удалила запись. Он почувствовал, что с девушкой что-то не так, и начал писать сообщения, но она не отвечала.

«Просто читала сообщения, и все. Я сильно за нее переживал и все писал ей. Она ответила, что последние несколько лет ей сложно, и вышла из сети. <...> Последний раз была онлайн в 06:07, но заходила в 05:52, написала "прости" и после не выходила в сеть», — рассказал подросток телеканалу.

Знакомая погибшей девушки, которая видела ее незадолго до смерти, рассказала о ее состоянии. «У нас первым уроком ОБЖ был, я опаздывала. Она сидела на первом этаже и плакала. Я не придала этому особого значения, может, двойку получила, или выгнали из кабинета. А потом это произошло», — вспомнила она.

Кроме того, она отметила, что школьница была не очень открытой и общалась лишь с несколькими друзьями. Она носила обычную одежду и внешне никак не выделялась.

О смерти девочки стало известно утром 17 октября. Ее тело нашли в туалете школы. Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело. Обстоятельства смерти ребенка не раскрываются. По предварительной версии региональной прокуратуры, старшеклассница совершила самоубийство.

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