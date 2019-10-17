Опубликовано последнее сообщение покончившей с собой российской школьницы

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Место происшествия

Десятиклассница, которую нашли мертвой в туалете одной из школ Новосибирска, в ночь перед смертью писала друзьям, что любит их, но не вернется «по некоторым причинам». Текст сообщения опубликован в Telegram-канале RT.

«Привет. Я сказать, что, возможно, все же сюда не вернусь по некоторым причинам. Извините. Люблю вас всех. Мне очень жаль», — приводит издание текст сообщения, отправленного в 3:30.

Кроме того, за день до смерти девушка присылала друзьям аудиосообщения, в которых говорила, что ей плохо и что «реально по ощущениям сейчас умру». Она не говорила, что именно у нее случилось, но друзья в разговоре с изданием отметили, что у школьницы могли быть проблемы в семье. Отмечается, что аудиосообщения девушка записывала на улице, пока бежала куда-то.

Ранее друзья погибшей рассказали, что видели ее плачущей в коридоре незадолго до того, как девушку нашли мертвой в школьном туалете. Одна из знакомых десятиклассницы отметила, что она была не очень открытой и общалась лишь с несколькими друзьями. Она носила обычную одежду и внешне никак не выделялась.

О смерти девочки стало известно ранее, 17 октября. Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело. Там не раскрыли обстоятельства смерти ребенка. По предварительной версии региональной прокуратуры, старшеклассница совершила самоубийство.

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Предыстория: Покончившую с собой новосибирскую школьницу видели плачущей в коридоре
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