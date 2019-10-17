Стали известны подробности о семье погибшей российской школьницы

Десятиклассница, тело которой обнаружили в туалете в школе Новосибирска, жила с матерью и отчимом, в семье был еще один ребенок 2015 года рождения. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии города, передает «Российская газета».
В департаменте отметили, что в школе не возникало никаких вопросов за два месяца обучения девочки.
Ранее друзья погибшей рассказали, что видели, как девочка плачет в коридоре. Это произошло незадолго до того, как ее нашли мертвой. Ученики рассказали, что девочка была замкнутой, общалась лишь с несколькими друзьями и никак не выделялась внешне.
В ночь перед смертью она писала друзьям, что любит их, но не вернется «по некоторым причинам». Кроме того, за день до смерти девушка присылала друзьям аудиосообщения, в которых говорила, что ей плохо и что «реально по ощущениям сейчас умру». Она не говорила, что именно у нее случилось, но друзья в разговоре с изданием отметили, что у школьницы могли быть проблемы в семье. Отмечается, что аудиосообщения девушка записывала на улице, пока бежала куда-то.
О смерти девочки стало известно ранее 17 октября. Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело. Там не раскрыли обстоятельства смерти ребенка. По предварительной версии региональной прокуратуры, старшеклассница совершила самоубийство.