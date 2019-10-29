В России 17-летний охранник покончил с собой из-за подозрений в краже

В Тобольске 17-летний охранник торгово-развлекательного комплекса совершил самоубийство после того, как его заподозрили в краже около 200 метров кабеля с территории одного из местных предприятий. Об этом сообщили в полиции, передает Znak.

По данным ведомства, погибший подросток 2001 года рождения подозревался не один, а с приятелем. Отмечается, что оба молодых человека одного года рождения, однако одному уже исполнилось 18. В Следственном комитете изданию рассказали, что инцидент произошел 25 октября, ведомство проводит проверку.

Также известно, что после сообщения о краже подростку вынесли меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее он уже попадал в полицию за похожее преступление. Второго фигуранта дела также отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в октябре стало известно, что в Подмосковье совершили самоубийство двое братьев-близнецов из Украины, которые приехали в Россию на заработки. Тела мужчин обнаружили 24 октября в лесу. Отмечается, что они работали разнорабочими — косили траву, чинили водопроводные краны.

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