Братья-близнецы с Украины покончили с собой в подмосковном лесу

В Чеховском городском округе Подмосковья двое братьев-близнецов совершили самоубийство в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.

Тела близнецов обнаружили 24 октября. Установлено, что они умерли около суток назад. На телах мужчин «не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти». Следственный комитет начал проверку.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что оба брата — граждане Украины. Они приехали в Чехов на заработки, работали разнорабочими — косили траву, чинили водопроводные краны.

Ранее сообщалось, что в Москве погибла дочь посла Ирана в России 28-летняя Арефех Санаи. Как утверждал источник Интерфакса, она покончила с собой. Отмечалось, что девушка была в депрессии и пила препараты, которые выписали медики из Ирана. Позднее в посольстве сообщили, что девушка умерла из-за сердечного приступа.

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