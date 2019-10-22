В Москве покончила с собой дочь иранского посла

В Москве погибла дочь посла Ирана в России Мехди Санаи, 28-летняя Арефех Санаи. По данным источника агентства «Интерфакс», она покончила с собой.

Собеседник агентства отметил, что девушка была в депрессии и принимала препараты, выписанные иранскими медиками. По его данным, девушка не обращалась к российским врачам.

Как пишет Telegram-канал «112», тело девушки нашли под окнами ее квартиры в Подсоснеском переулке. Издание Baza в своем Telegram-канале сообщило, что девушка жила на две страны — Иран и Россию. Последний раз она приехала сюда четыре месяца назад. Санаи не оставила предсмертную записку.

В посольстве Ирана в Москве опровергли информацию о самоубийстве дочери посла, передает РИА Новости. В дипмиссии заявили, что «это неправда».

В октябре в новосибирской школе №112 нашли мертвой десятиклассницу. По предварительной версии региональной прокуратуры, старшеклассница совершила самоубийство в туалете школы. Ее друзья рассказали, что видели, как девочка незадолго до случившегося плакала в коридоре.

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