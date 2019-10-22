Смерть дочери иранского посла в Москве объяснили

Дочь посла Ирана в России Мехди Санаи, 28-летняя Арефех Санаи погибла в Москве после сердечного приступа. Об этом сообщили в посольстве Ирана, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она погибла», — уточнили в посольстве, опровергнув версию о самоубийстве.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило о самоубийстве Санаи после затяжной депрессии. Как писал Telegram-канал «112», тело девушки нашли под окнами ее квартиры в Подсосенском переулке. О предсмертной записке Санаи не сообщалось.

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