Названа главная причина детских самоубийств в России

В детских суицидах чаще всего виноваты невнимательные взрослые — учителя в школе и родители. Об этом заявила главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова, передает «Говорит Москва».

По мнению Портновой, взрослые могут не замечать проблему ребенка и не оказывают ему соответствующую психологическую поддержку. В итоге ребенок остается один на один с проблемой, испытывает чувство безысходности и одиночества и решает ее таким образом.

Портнова также рассказала, что поведение ребенка не всегда говорит о его намерении совершить самоубийство. К этому может привести и кратковременное стрессовое состояние, которое не проявится как болезнь. Поэтому близким надо сохранять контакт с ребенком и обращать внимание на трудности в его жизни, предлагая помощь.

По словам специалиста, считается, что осенне-весенние периоды наиболее опасны для обострения разных заболеваний, в том числе совершения самоубийств.

17 октября в новосибирской школе №112 нашли мертвой десятиклассницу. По предварительной версии региональной прокуратуры, старшеклассница совершила самоубийство в туалете школы. Ее друзья рассказали, что видели, как девочка незадолго до случившегося плакала в коридоре.

18 октября в Троицком районе Челябинской области девятиклассница покончила с собой из-за результатов основного государственного экзамена. По словам матери погибшей, школьница переживала из-за результатов пробного ОГЭ, по которому ей якобы занизили оценку.

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