Очевидец раскрыл подробности гибели выпавшей из окна россиянки с двумя детьми

Выпавший из окна в Бабушкинском районе Москвы ребенок «едва не рухнул на голову» одному из прохожих, шедшему на работу. Об этом мужчина рассказал «Московскому комсомольцу», сообщается в Telegram-канале издания.

Очевидец сообщил, что шел со стороны трассы, за домом, и увидел на земле под зданием маленького ребенка. Затем перед ним упал «ребенок побольше», а затем — женщина.

По данным издания, погибшую звали Людмила Соколова, ей было 36 лет. Кроме нее погибла ее 9-месячная дочь. Старший ребенок был жив и «шевелил ногами», отмечает мужчина. По данным «Интерфакса», выживший ребенок находится в реанимации.

Ранее 11 ноября стало известно, что женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа дома в проезде Чичерина в Бабушкинском районе Москвы, она умерла на месте. Второго ребенка пытаются спасти врачи.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, причиной происшествия стали личные проблемы женщины. Как сообщила официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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