Выпавшая из окна россиянка оставила предсмертную записку

Жительница Москвы, которая выпала из окна с двумя детьми, оставила предсмертную записку. Ее обнаружили в квартире, в которой проживала семья, передает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, женщина попросила за все прощения у своего мужа.

По данным издания Baza, женщина также просила не винить никого в ее смерти и не сажать мужа в тюрьму.

Ранее стало известно, что погибшая четыре раза за утро обращалась в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Ребенку стало плохо от голода, так как ему не хватало натурального питания. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить. Утверждается, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия.

Как писал «Московский комсомолец», погибшую звали Людмила Соколова, ей было 36 лет. Кроме нее погибла 9-месячная дочь. Старший ребенок выжил, он в реанимации. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

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