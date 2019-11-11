Выпавшая из окна с детьми россиянка не открыла дверь приехавшей на вызов скорой

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что выпавшая из окна с двумя детьми женщина несколько раз вызывала скорую помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Изначально сообщалось, что она вызывала скорую четыре раза, но ей предложили обратиться к педиатру и дали устные консультации.

В пресс-службе департамента здравоохранения уточнили, что мать двоих детей звонила в скорую помощь в 08:22 для консультации о состоянии здоровья ребенка. Поводом стали «снижение аппетита, сонливость». После этого по адресу направили бригаду скорой помощи, которая прибыла на место в 08:36, но им не открыли дверь и не ответили по телефону.

В 08:40 в скорую позвонил очевидец, который сообщил о падении с высоты двоих детей и женщины. На вызов отправили четыре бригады скорой — три общепрофильные и одна специализированная — анестезиологии и реанимации. В департаменте также добавили, что одного из пострадавших — шестилетнего ребенка — госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи также констатировали смерть женщины и второго ребенка.

Ранее стало известно, что у выпавшей из окна жительницы Москвы были хорошие отношения с мужем, Владимиром Соколовым. До него долго не могли дозвониться, а когда он приехал на место происшествия, то кричал и требовал пустить его к погибшим. Женщина оставила предсмертную записку, в которой просила не винить мужа в случившемся, а также извинилась перед ним. Ее соседка рассказала, что погибшая была «с чудинкой», но семья была «очень хорошей».

О гибели женщины с двумя детьми стало известно утром 11 ноября. Утверждается, что перед смертью она четырежды звонила в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Ребенку стало плохо от голода, поскольку ему не хватало натурального питания. Сообщалось, что после первого звонка к ней якобы не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить. Также утверждалось, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия. Как писал «Московский комсомолец», погибшей Людмиле Соколовой было 36 лет. Вместе с ней погибла девятимесячная дочь. Старший ребенок выжил, он в реанимации. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

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