Стало известно об отношениях выпавшей из окна россиянки с мужем

У выпавшей из окна девятого этажа с двумя маленькими детьми жительницы Москвы не было ссор с мужем. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, полицейские долго не могли дозвониться до Владимира Соколова, однако позже он сам приехал на место происшествия. Мужчина рассказал, что рано утром уехал на работу, пока жена и дети еще спали. Отмечается, что у Соколова случилась «настоящая истерика», он с криками просил посмотреть на погибших.

Подруга погибшей Ольга Маслова, с которой та познакомилась на детской площадке, сообщила, что она была творческим и увлекающимся человеком, спокойной и доброжелательной, однако часто переживала из-за внешности, поскольку набрала лишний вес после родов. При этом она не пила лекарств, поскольку кормила грудью, и постоянно «гиперопекала» детей. «Насморк банальный казался ей катастрофой. Я ее часто успокаивала, говорила, что это все мелочи и все дети болеют. Но она реально переживала так сильно, что, может, это и свело ее с ума», — рассказала женщина.

Также, по словам Масловой, семья жила в однокомнатной квартире, а погибшая не ладила со свекровью.

Ранее стало известно, что погибшая оставила предсмертную записку, в которой просила не винить мужа в своей смерти, а также извинилась перед ним. Ее соседка рассказала, что женщина была с «чудинкой», но семья была «очень хорошей».

О гибели женщины с двумя детьми стало известно утром 11 ноября. Утверждается, что перед смертью она четыре раза звонила в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Ребенку стало плохо от голода, поскольку ему не хватало натурального питания. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить. Утверждается, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия.

Как писал «Московский комсомолец», погибшую звали Людмила Соколова, ей было 36 лет. Кроме нее погибла 9-месячная дочь. Старший ребенок выжил, он в реанимации. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

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