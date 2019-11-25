Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье

В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед. Мать девочки заявила, что оставила ее под присмотр соседке. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по региону Ольга Врадий.

Плач младенца заметила жительница одного из домов на улице Первомайской. Девочку, которой на вид было не больше 1,5 месяца, госпитализировали 24 ноября, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Мать ребенка оставила ребенка, которому, как оказалось, нет еще и месяца, своей знакомой, проживающей в соседнем доме.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о жительнице Волгограда, которая привезла свою грудную дочь к одной из городских поликлиник, оставила ее на улице и ушла. Инцидент записали камеры наблюдения. Полицейские нашли 28-летнюю мать. Она оказалась ранее судимой и призналась, что бросила младенца, потому что ей надо было «срочно уехать».

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