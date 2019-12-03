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Россиянка скрыла рожденного в квартире ребенка и дождалась штурма полиции

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@bazabazon / Telegram

В Москве полиции пришлось брать штурмом квартиру, где родители укрывали новорожденного ребенка, роды которого принимал отец. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Семья приехала в Москву из Мордовии и проживала в Пресненском районе. Ребенок родился в конце октября. У матери случилось сильное кровотечение, но скорую помощь, которую вызвала мать женщины, не пустили в квартиру.

Семью пытались посетить органы опеки, чтобы проверить и зарегистрировать ребенка, но их тоже не пустили в квартиру. Тогда к Кондратьевым пришли полицейские. Семья открыла дверь, но оказывала сопротивление. На данный момент ребенка обследуют врачи.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили семью бездомных, которые жили в шалаше на поляне городского парка и нигде не работали. У супругов изъяли четверых родных детей, они пытаются их вернуть. Все началось с того, что женщина родила дочь. После выписки из роддома ребенка забрали врачи. Они выяснили, что у младенца проблемы со здоровьем.

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