В Москву придет «мрачноватая» оттепель

В Москву в воскресенье, 9 февраля, придет оттепель, но погода станет «мрачноватой». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«К вечеру воскресенья температура повысится до нуля — минус двух градусов, такой же останется и в ночь на 10 февраля. В понедельник — уже оттепель, — сказал он. — Такая мрачноватая погода будет, особенно начиная со вторника».

Осадков в конце этой недели и начале следующей не ожидается, добавил Вильфанд. При этом, по данным Гидрометцентра, в четверг будет уже до пяти градусов тепла.

В субботу, 8 февраля, в Москве была зафиксирована самая морозная ночь зимы. Столбики термометров на метеостанции на ВДНХ показали минус 13,3 градуса, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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