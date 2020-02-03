Новый глава Гидрометцентра объяснил погодные аномалии в России

Новый глава Гидрометцентра Сергей Борщ объяснил зимние погодные аномалии в России. Об этом издание «Подъем» сообщило в своем Telegram-канале.

Аномалии, появившиеся в 2020 году, вызваны особенностями атмосферной циркуляции на Северном полушарии — теплый воздух с Атлантики постоянно выносится в европейский регион. Кроме того, Сибирский антициклон находится гораздо западнее, из-за чего в Восточной Сибири установилась положительная аномалия.

По словам Борща, за весь период инструментальных наблюдений на территории европейской части России настолько теплую погоду в январе метеорологи фиксировали всего дважды, включая первый месяц текущего года. Он пояснил, что необычность сложившейся ситуации заключается в том, что аномально теплая погода держится уже 68 дней.

Ранее сообщалось, что Сергей Борщ назначен новым руководителем Гидрометцентра. Исполняющий обязанности директора Роман Вильфанд стал научным руководителем учреждения. Борщ проработал в Гидрометцентре 35 лет.

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