Назначен новый руководитель Гидрометцентра России

Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ. Исполняющий обязанности директора Роман Вильфанд стал научным руководителем учреждения. Об этом ТАСС сообщил источник в метеорологической службе.

Перед этим Борщ занимал пост замдиректора организации. Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что Борщ проработал в Гидрометцентре 35 лет.

Гидрометцентр занимается прогнозом погоды, в том числе информирует органы исполнительной власти и экономики о стихийных явлениях. Он входит в структуру Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — Росгидромета, который следит за природной средой, а также ее загрязнением, и наблюдает за метеорологическими и другими геофизическими процессами.

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