В Гидрометцентре оценили связь теплой зимы с применением климатического оружия

Теплая зима в России не может рассматриваться как негативное последствие возможного применения климатического оружия США. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости в четверг, 16 января.

«Снимается энергетическая проблема, когда нужно при очень холодных эпизодах обеспечивать жизнь — и социальную, и промышленную», — отметил синоптик. По его мнению, негативными последствиями от применения климатического оружия было бы скорее понижение температуры, а не повышение.

Ранее Вильфанд назвал идею о воздействии на погоду несерьезной и ненаучной. По словам ученого, аномально теплая зима в России обусловлена влиянием теплых воздушных масс, пришедших на континент с Атлантического океана. Он добавил, что угрозы для человека такой температурный фон не представляет.

14 января депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что считает аномально теплую зиму в России неслучайной — это может свидетельствовать о применении США климатического оружия. Он рассказал, что впервые американцы испытывали этот тип оружия во Вьетнаме и, несмотря на международный запрет, продолжают его разработку.

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