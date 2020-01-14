Погодные аномалии в России объяснили

Эксперты объяснили погодные аномалии в России. По мнению главного специалиста отдела наук о Земле РАН Нины Зайцевой, повышение температур не стоит расценивать как первый сигнал об изменении климата, пишут «Известия».

«То, что происходит на протяжении десяти лет, — еще не климат. Это изменения погоды», — уточнила она. Зайцева добавила, что сейчас не происходит ничего такого, чего бы еще не было в истории человечества. В качестве примера природных явлений, которые люди называют аномалиями, специалист привела пожары в Австралии.

В свою очередь старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский не исключил связь между теплой зимой и глобальным потеплением. «Температура на планете растет за счет усиления парникового эффекта, связанного с ростом концентрации углекислого газа и метана в атмосфере», — пояснил эксперт. В то же время он отметил, что окончательные выводы делать рано, — тенденция должна наблюдаться и в последующие годы.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что причиной аномально теплой зимы является проход всех циклонов по северным траекториям, в результате чего территория России постоянно находится в их теплом секторе. Кроме того, в страну поступает атлантическое тепло. Эксперт также спрогнозировал теплую весну: температура воздуха в марте-апреле будет выше нормы, а к маю-июню вернется к своим обычным показателям.

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