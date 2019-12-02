Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

«Если говорить о температурном режиме, на 40 процентах территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы», — отметил Вильфанд. Он уточнил, что речь идет, в частности, о Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Челябинске, Омске, Казани и Екатеринбурге.

При этом Вильфанд предупредил о температурных скачках, которые будут характерны для всего декабря. «Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в начале календарной зимы на восточно-европейской территории России похолодает, но погода продолжит оставаться неустойчивой.

25 ноября синоптики сообщили, что в декабре в России будут наблюдаться температурные аномалии. В Москве ожидаются «температурные качели». Отмечалось, что даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.

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