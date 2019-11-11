Названы опасные последствия резкого потепления в России

«Стремительное» изменение климата в России приводит к таким экстремальным погодным явлениям, как сильные морозы в одних регионах и «волны тепла» — в других. Они не только нарушают работу крупных экономических объектов страны, но и представляют угрозу жизням людей. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в интервью «Российской газете».

«На Земле не раз происходили потепления и похолодания, но никогда еще в мире за 4,5 миллиарда лет скорость потепления не была такой, как сейчас», — отметил он, уточнив, что за последние 30 лет средняя температура в центральной России выросла на 1-1,5 градуса. На два градуса в среднем стало теплее зимой.

В связи с этим синоптик предостерег об опасности потепления, поскольку его плюсы сохраняются только на бытовом уровне, тогда как на глобальном они перевешивают все блага. «Регионы пока не готовы к таким вызовам. Ведь если наводнения встречаются раз в 50 лет — это одно, а если гораздо чаще, то нужно адаптироваться», — сказал Вильфанд.

Кроме того, синоптик уточнил, что резкое изменение климата оказывает влияние и на здоровье человека в том числе. «Медицинские исследования показывают, что человек адаптирован к тому климату, в котором родился, а если климат меняется, то в организме начинают происходить сложные биохимические процессы, негативно влияющие на самочувствие», — уточнил он, сославшись на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной метеорологической организации.

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на разрушительные последствия потепления, например, для Якутии, где вечная мерзлота смещается к северу и приводит к разрушению оснований домов, «пока катастрофы никакой нет».

8 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об опасностях теплой зимы для граждан. В частности, по его словам, из-за большого количества оттепелей, на дорогах будет гололедица. Кроме того, из-за частых дождей вероятны туманы, которые могут негативно отразиться на авиасообщении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru