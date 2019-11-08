Россиянам раскрыли влияние смены погоды на сердце

Россиянам рассказали, как легче пережить смену погоды и чем это явление опасно для здоровья человека. Рекомендации врача-кардиолога подмосковного сосудистого центра Домодедовской больницы Александры Поповой опубликованы на сайте регионального минздрава.

По словам Поповой, ошибочно полагать, что метеочувствительности подвержены только пожилые люди. На это явление реагируют люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов и костей. Среди наиболее частых симптомов медик перечислила головную боль, слабость, тошноту и кровотечение из носа — они связаны с перепадами артериального давления.

Попова отметила, что если человек испытывает давящие боли в груди, которые отдают в левую руку или лопатку, или артериальную гипертензию, ему стоит незамедлительно обратиться к врачу — такие симптомы могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Медик добавила, что в такие периоды стоит придерживаться более щадящего режима, избегать переутомления и стрессов, а также строго контролировать артериальное давление и пульс. Она также посоветовала принимать назначенные лечащим врачом препараты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зависимость артериального давления от погоды не доказана, а связь самочувствия с погодой существует только при низких температурах, дожде и ветре, которые приводят к простуде. Он привел в пример исследование, когда ученые не говорили людям о показателях погоды и выяснили, насколько жалобы на здоровье связаны с ее изменчивостью. Связи найти не удалось.

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