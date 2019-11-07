Россиянам пообещали проблемы со здоровьем из-за похолодания

Резкое похолодание скажется на иммунной системе россиян. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в разговоре с Ura.ru.

Так, по его словам, понижение температуры всегда негативно влияет на здоровье людей, в результате чего частота обращений к терапевтам, иммунологам и аллергологам возрастает.

«Если резкие качели, то иммунная система будет страдать со всеми вытекающими отдаленными последствиями. Это обострение хронических вирусных инфекций. По поводу злокачественных опухолей я сказать на прямую не могу, но можно предполагать [связь], так как они являются иммуннозависимыми», — отметил он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Центральной России ожидается резкое похолодание. Уже в субботу, 9 ноября, ночная температура снизится до минус одного градуса, днем воздух прогреется максимум до восьми градусов. Вместе с тем синоптик отметила, что среднесуточная температура в Москве уже должна переходить в сторону отрицательных значений.

6 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что резких похолоданий в Центральной России в ближайшие дни не ожидается, хотя погода будет изменчивой: «Начиная со второй половины завтрашнего дня мы осадков не ожидаем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня вечером и ночью. Даже ожидается мокрый снег, но в основном осадки будут в виде дождя».

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