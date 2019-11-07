Россиян предупредили о резком похолодании

В центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Пока температура выше климатической нормы. Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу же недели к нам придет северный антициклон», — сказала она, отметив, что уже в субботу, 9 ноября, ночная температура снизится до минус одного градуса, днем воздух прогреется максимум до восьми градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что резких похолоданий в центральной России в ближайшие дни не ожидается, хотя погода будет изменчивой. «Начиная со второй половины завтрашнего дня, мы осадков не ожидаем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня вечером и ночью. Даже ожидается мокрый снег, но в основном осадки будут в виде дождя», — говорил он.

5 ноября в Москве зафиксировали абсолютный температурный максимум за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Сообщалось, что в течение дня температура поднимется до плюс 13-14 градусов.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнем Востоке, наоборот, будет холоднее, чем обычно.

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