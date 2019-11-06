Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье
Украина ускорилась с запретом российских вагонов
В Одессе задержали два нелегальных арсенала из США и Евросоюза
США оказались главным источником денег для России
В российской школе запретили чаепития после травли девочки
Опубликованы фото самой молодой милиардерши в мире без косметики
Пассажирка в откровенном наряде села на колени к парню и была пристыжена
Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»
Малахов раскрыл свои заработки на Первом канале
Новости партнеров

Россиян предупредили об изменчивой погоде

Перейти в «Мою Ленту»

В ближайшие дни в центральной России ожидается изменчивая погода, но без резких похолоданий. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Так, по его словам, изменчивость заключается в понижении и повышении температуры. В четверг, 7 ноября, воздух может прогреться до 6-8 градусов, а 8 и 9 ноября ожидается похолодание до 0 градусов.

Вместе с тем в воскресенье, 10 ноября, температура воздуха снова повысится, россиян ждет изменение циркуляции. «Начиная со второй половины завтрашнего дня, мы осадков не ожидаем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня вечером и ночью. Даже ожидается мокрый снег, но в основном осадки будут в виде дождя», — добавил Вильфанд, уточнив, что «ледяного дождя» и резких похолоданий пока не ожидается.

Ранее стало известно, что аномально теплая для последнего месяца осени погода начнется в Москве в конце недели. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что похолодание наступит во второй декаде месяца, но даже при этом температура сохранится выше нормы. Она тоже отметила, что снега пока не ожидается.

5 ноября в Москве зафиксировали абсолютный температурный максимум за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Сообщалось, что в течение дня температура поднимется до плюс 13-14 градусов.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнем Востоке, наоборот, будет холоднее, чем обычно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде в ноябре
Температура в Москве побила полуторавековой рекорд
Росгидромет рассказал о будущей зиме
Другие материалы рубрики
Россия00:01 5 ноября

«Дяденьки, вас едут убивать!»

Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
17:57Сегодня

В российской школе запретили чаепития после травли девочки

17:37Сегодня

В РПЦ предрекли «выжженную землю» из-за утраты храмов

16:40Сегодня

Медведь разодрал лицо российскому охотнику

Россия00:03 4 ноября

Массовое сознание

О чем думают и чего хотят большинство жителей России? Тест
16:47Сегодня

Оказавшиеся под угрозой отчисления из-за мемов российские студенты извинились

15:33Сегодня

Больше половины россиян высказали доверие полиции

15:17Сегодня

Депутат Пахомов назвал выступление Рашкина «трусливым плевком»

Россия19:0431 октября

«Ужасные вещи случаются каждый день»

Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
15:29Сегодня

Путин прибудет на Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

14:50Сегодня

Кремль прокомментировал слова Путина о возвращении к специалитету

14:33Сегодня

Кремль отреагировал на запрос россиян на решительные перемены

Россия
В российской школе запретили чаепития после травли девочки
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
В РПЦ предрекли «выжженную землю» из-за утраты храмов
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
Медведь разодрал лицо российскому охотнику
«Дети не выбирают, когда им заболеть»
 
Оказавшиеся под угрозой отчисления из-за мемов российские студенты извинились
Все материалы
Мир
Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»
«Никаких собак я не ел»
Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
Польша объяснила отсутствие Путина на годовщине Второй мировой войны
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
Жену убитого аль-Багдади поймали в Сирии
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Борис Джонсон сравнил своего противника со Сталиным
Все материалы
Бывший СССР
В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Лукашенко заявил о сохранении лучших достижений СССР
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Зеленский пришел на завод и припомнил советские времена
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым
Все материалы
Экономика
Украина ускорилась с запретом российских вагонов
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
США оказались главным источником денег для России
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
ЦБ обеспокоился медленным ростом российской экономики
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Все материалы
Силовые структуры
Инвалида вынудили признаться в двойном убийстве и год продержали в СИЗО
«Такие преступники сами не останавливаются»
В России ищут самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и исчез без следа
Россиянина заподозрили в убийстве школьницы из-за мобильного телефона
Очень большой куш
Они провернули крупнейшую аферу 90-х. Россия потеряла алмазы на сотни миллионов долларов
Арестован подозреваемый в убийстве российской школьницы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
Все материалы
Наука и техника
Россия показала замену украинского Ан-124 «Руслан»
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Доказана опасность плохого сна
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Назван способ предотвратить смерть от сердечного приступа
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Раскрыта новая опасность курения
Все материалы
Спорт
Футболист пинком убил выбежавшую на поле курицу и был удален
Серена Уильямс«О деньгах мы не думаем. И это великолепно»
Теннисистки — самые богатые спортсменки. Но им хотят платить еще больше
Банковский счет Кержакова заблокировали
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Защитник «Челси» протащил мяч через все поле и запустил его в небеса в матче ЛЧ
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Украинский футболист «Зенита» заявил о страхе и ушел из сборной страны
Все материалы
Культура
Худрук МХАТа ударил недовольного его работой артиста
«Русские стремятся к невозможному»
Самый известный танцор на планете о конце света, ночных клубах и невероятных россиянах
Умер писатель и литературовед Лев Аннинский
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Режиссер «Джокера» высказался о «смерти» соседки главного героя
Группа «Цветы»«Кто-то же должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Катрин Денев экстренно госпитализировали
Все материалы
Интернет и СМИ
Пестрая кошка напала на полицейского в прямом эфире и побила его хвостом
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Владельцев банковских карт начали обкрадывать через телевизоры
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Девушка без ноги показала фото в юбке и получила шквал непристойных комментариев
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Все материалы
Ценности
Опубликованы фото самой молодой милиардерши в мире без косметики
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Неудачная процедура увеличила чиновнице губы в три раза
Партнерский материал
Живительная невесомость
Что такое флоатинг и почему всем нужно его попробовать
Самая тучная в мире модель станцевала в прозрачном платье
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере «из мести»
Все материалы
Путешествия
Пассажирка в откровенном наряде села на колени к парню и была пристыжена
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
В очередном самолете Boeing обнаружили опасную неисправность
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Названы главные страхи россиян по поводу поездок в Европу
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Пассажиры круизного лайнера проигнорировали потоп и продолжили выпивать
Все материалы
Из жизни
Старинное кольцо с бриллиантом пережило два крупных пожара и вернулось к хозяйке
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Беременная жена дала отпор вооруженным бандитам и спасла мужу жизнь
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Заглядывавший под женские юбки извращенец погиб в руках разгневанных прохожих
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Подросток всю ночь играл в компьютерную игру и умер
Все материалы
McLaren M81: единорог среди Мустангов
Ford Mustang третьего поколения, который любил повороты
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Показан интерьер новой Skoda Octavia
Aston Martin показал интерьер кроссовера DBX
В России выставили на продажу права Брежнева
Все материалы
Дом
В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
В Москве жилье без права прописки победило новостройки
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Обрушение девятиэтажного дома в российском городе попало на видео
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
ВТБ снизит ставки по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне получили дерево любви и памятник Ленину
На Дальнем Востоке объяснили отставание от графика ремонта дорог
Все материалы