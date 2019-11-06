Россиян предупредили об изменчивой погоде

В ближайшие дни в центральной России ожидается изменчивая погода, но без резких похолоданий. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Так, по его словам, изменчивость заключается в понижении и повышении температуры. В четверг, 7 ноября, воздух может прогреться до 6-8 градусов, а 8 и 9 ноября ожидается похолодание до 0 градусов.

Вместе с тем в воскресенье, 10 ноября, температура воздуха снова повысится, россиян ждет изменение циркуляции. «Начиная со второй половины завтрашнего дня, мы осадков не ожидаем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня вечером и ночью. Даже ожидается мокрый снег, но в основном осадки будут в виде дождя», — добавил Вильфанд, уточнив, что «ледяного дождя» и резких похолоданий пока не ожидается.

Ранее стало известно, что аномально теплая для последнего месяца осени погода начнется в Москве в конце недели. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что похолодание наступит во второй декаде месяца, но даже при этом температура сохранится выше нормы. Она тоже отметила, что снега пока не ожидается.

5 ноября в Москве зафиксировали абсолютный температурный максимум за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Сообщалось, что в течение дня температура поднимется до плюс 13-14 градусов.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнем Востоке, наоборот, будет холоднее, чем обычно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru