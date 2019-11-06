Москвичей предупредили об аномально теплой погоде в ноябре

Аномально теплая для последнего месяца осени погода начнется в Москве в конце недели. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

«Погода будет меняться в сторону незначительного понижения температуры, но в любом случае фон температуры останется выше климатической нормы на три-четыре градуса. Такие волны тепла и холода чередуются довольно часто в ноябре. <...> Ветер западный, слабый, поэтому погода будет довольно комфортной», — отметила она. Так, в субботу, 9 ноября, возможен небольшой дождь, температура будет достигать 12 градусов.

Так, по словам синоптика, понижение температуры начнется только во второй декаде месяца. «Оно и должно происходить, так как мы движемся в сторону зимнего сезона», — добавила Позднякова, уточнив, что даже при этом температура сохранится выше нормы. Она также отметила, что снега пока не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вслед за Москвой «серия температурных рекордов» ожидается в Центральной России и в Черноземье. По его словам, рекордное потепление в Москве связано с вторжением субтропического тепла, которое идет со Средиземного моря «мощным струйным течением».

5 ноября в Москве зафиксировали абсолютный температурный максимум за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Сообщалось, что в течение дня температура поднимется до плюс 13-14 градусов.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнем Востоке, наоборот, будет холоднее, чем обычно.

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