Россиянам пообещали серию температурных рекордов

Вслед за Москвой «серия температурных рекордов» ожидается в Центральной России и в Черноземье. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает RT.

По его словам, рекордное потепление в Москве связано с вторжением субтропического тепла, которое идет со Средиземного моря «мощным струйным течением». «Собственно, Москвой мы не ограничимся. У нас будет серия температурных рекордов в Центральной России и в Черноземье», — отметил он.

Кроме того, по словам синоптика, температура в среду, 6 ноября, составит около 9-11 градусов, затем начнет снижаться до 7 градусов днем и до 2 градусов ночью. При этом «не ожидается ни снега, ни морозов, ни наступления климатической зимы, которая по климатическим правилам должна наступить 10 ноября».

В заключение Тишковец отметил, что «климатическая осень продолжится еще две-три недели». В этот период температурные значения будут аномально высокими.

Ранее 5 ноября в Москве зафиксировали абсолютный температурный максимум за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили в метеобюро Москвы и Подмосковья. Сообщалось, что в течение дня температура поднимется до плюс 13-14 градусов.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнем Востоке, наоборот, будет холоднее, чем обычно.

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