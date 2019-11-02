Москвичам пообещали субтропическое тепло

Метеорологическая зима в Москве откладывается на вторую половину ноября, сообщает Центр погоды «Фобос».

Обычно в столице наступление метеорологической зимы (устойчивый переход среднесуточной температуры ниже ноля) происходит 10 ноября. Однако в предстоящую неделю осень «принесет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова», уверяют синоптики.

Показатели термометров окажутся на 9-10 градусов выше уровня многолетних наблюдений. Температурный пик ожидается ко вторнику, 5 ноября: ночью будет не прохладнее 5-10 градусов, днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ноябре температура воздуха будет около нормы на всей территории России, кроме Дальнего Востока, где она превысит обычные показатели.

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