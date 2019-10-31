Россиянам рассказали о погоде в ноябре

В ноябре температура воздуха на территории России будет около нормы; исключением станет Дальний Восток — там она будет выше, чем обычно. Кроме того, не ожидается дефицита осадков. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что на азиатской территории России температура будет выше нормы «повсеместно». Самые значительные положительные температурные аномалии ожидаются на Чукотке и Камчатке, в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае. На европейской территории России и в Западной Сибири температура будет около нормы, но «на положительном фоне».

Режим осадков по всей стране приблизится к обычному, и недостатка в них не будет, отметил Вильфанд. На юге Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области, Якутии и Амурской области будет избыток осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области на ближайшие длинные выходные ожидается «заметное» потепление. Так, в четверг, 31 октября, в столичном регионе будет около нуля, а в ночь на пятницу, 1 ноября, в городе похолодает до минус пяти градусов, по области — до минус семи. В пятницу днем в Москве потеплеет до плюс трех градусов, в субботу — до четырех градусов, а в воскресенье, 3 ноября, температура воздуха достигнет пяти градусов.

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