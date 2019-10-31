Москвичам рассказали о погоде на праздниках

В Москве и Московской области на ближайшие длинные выходные ожидается «заметное» потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Потепление, причем заметное. Связано с тем, что после холодной погоды, которая наблюдалась сегодня и будет наблюдаться завтра, Москва окажется на восточной периферии циклона, будет поступать теплый воздух», — сказал синоптик.

Так, в четверг, 31 октября, в Москве и Подмосковье ожидается температура около нуля, в ночь на пятницу, 1 ноября, в столице похолодает до минус пяти градусов, по области — до минус семи. В пятницу днем в центре Москвы потеплеет до плюс трех градусов, в субботу — до четырех градусов, а в воскресенье, 3 ноября, температура воздуха достигнет пяти градусов. Вместе с тем Вильфанд отметил, что погода будет ветреной и «мрачноватой», возможны «совсем небольшие» осадки.

В понедельник, 4 ноября, в День народного единства, в регионе потеплеет до плюс 9 градусов, а на следующий день — до плюс 11-ти.

Ранее в Минтруде напомнили, что текущая рабочая неделя в России будет сокращенной с связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец отметил, что в пятницу, 1 ноября, сокращенного рабочего дня перед праздником не будет, поскольку он не предшествует непосредственно 4 ноября.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнем Востоке, наоборот, будет холоднее, чем обычно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru